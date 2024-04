Stiri pe aceeasi tema

- Exista un loc de munca din Romania in care un șofer poate caștiga mai mulți bani decat un prefect. Romanii sunt tot mai incantați de acest job din țara noastra. Iata ce salariu primesc!

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 114 locuri de munca pentru: mașinist CNC, muncitor necalificat in agricultultura, culegator in capșuni, muncitor necalificat in agricultultura – culegator…

- 273 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 273 locuri de munca vacante in țari ca: Norvegia – 54 locuri de munca pentru: vulcanizator; supraveghetor ferma; bucatar; supraveghetor ferma; muncitor acvacultura;…

- Un inginer agronom și un tractorist caștiga in medie 4.000 de lei net pe luna, un ghid turistic primește 3.500 de lei, in vreme ce un florar pleaca acasa cu 2.500 de lei net in același interval, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de catre eJobs.„Perioada primaverii este ideala pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 241 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 5 locuri de munca pentru: tehnician productie; Belgia – 15 loc de munca pentru: dulgher/tamplar/inginer (manager asamblari.manager echipa);muncitor necalificat…

- Romania a ajuns la un numar record de 5,75 milioane de salariati, a anuntat deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii, informeaza AGERPRES . El a precizat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca „investitiile publice si ajutoarele de stat au creat noi locuri de munca si au…

- Botoșanenii care vor sa munceasca in strainatate au o șansa prin rețeaua EURES. Oferta angajatorilor. Condiții Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 129 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 5 locuri de munca pentru tehnician producție.…