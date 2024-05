Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Tradițional-culturala Vecinatatea Femeilor din Saschiz va invita, in data de 11 mai 2024, la Sarbatoarea Rabarbarului ediția a XI-a. Evenimentul va incepe la ora 10:00 cu inaugurarea Centrului de resurse pentru comunitate „HubONG". Deschiderea oficiala a Sarbatorii Rabarbarului va avea loc…

- Chef Irina Lazar, o absolventa de Matematica din Capitala, care a coordonat multi ani departamentul IT dintr-o importanta multinationala din Romania, cea care a decis brusc, in pandemie, sa-si abandoneze cariera de o viata in lumea cifrelor si sa se dedice pe deplin gastronomiei, a avut o dilema dupa…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați miercuri, 17 aprilie, sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier, pe E60 intre Vanatori și Saschiz. "La fața locului au fost alocate…

- La data de 30 martie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mureș au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda calificata. "Activitatea a avut loc la locuința unui barbat, de 54…

- Fanii se vor bucura de cele mai tari petreceri alaturi de artiștii prezenți in festival Sursa articolului: Incepe MASSIF 2024, cel mai așteptat festival muzical dintr-o stațiune montana Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Consilierii județeni au aprobat marți, 27 februarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru desfașurata online, participarea Consiliului Judetean Mures la organizarea, desfasurarea si finantarea activitatilor culturale si sociale de interes public judetean al caror inițiator nu este autoritatea…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Realizare pista pentru biciclete și alte vehicule electrice intre localitatea Cloașterf și localitatea Saschiz", propus a fi realizat in comuna Saschiz, satul Cloașterf, nu se supune evaluarii…