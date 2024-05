Câţi bani a strâns un român, în medie, la Pilonul II de pensii. Suma a crescut Romanii au reușit sa acumuleze peste 135 de miliarde de lei in conturile personale Pilonului 2 de pensii. Anul trecut, media lunara virata in conturile acestora era de aproximativ 270 de lei, iar in prezent, suma ar putea depași 350 de lei. In mod general, aproximativ 72% din acești bani reprezinta contribuția directa din salariu, in timp ce restul de 28% provine din caștigurile generate de investițiile realizate de administratorii fondurilor de pensii private. Procentul mediu lunar de contribuție a crescut de la 270 de lei in 2023 la peste 350 de lei in acest an, inregistrand o creștere de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ultimele modificari referitoare la noul formular al deciziilor de pensionare si cine sunt romanii care vor avea pensia calculata de doua ori.

- Seful Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ultimele modificari referitoare la noul formular al deciziilor de pensionare si cine sunt romanii care vor avea pensia calculata de doua ori.

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 135 miliarde lei, la finalul lunii martie 2024, in crestere cu 30,7% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2023, .... The post BANII BATRANILOR Activele fondurilor de pensii private obligatorii au crescut cu peste 30% first…

- Noua legislație privind pensiile prevede ca persoanele care au activat timp de 5-10 ani in grupa I sau II vor primi o majorare a sumei primite la recalcularea pensiei. Bani in plus la pensie pentru romanii care au muncit in grupa I sau II Aceasta modificare aduce beneficii financiare semnificative pentru…

- Fondurile de pensii private obligatorii, Pilonul II, administrau active care totalizau 135 miliarde de lei, la sfarșitul trimestrului unu din 2024, arata statisticile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii martie, portofoliul era in crestere cu 30,7 la suta, fata de nivelul inregistrat…

- Conform comunicatului de presa al USR, in conditiile in care obiectivul Pilonului II este de a oferi fostilor angajati un beneficiu suplimentar pe langa pensia lor de stat, initiativa USR prevede o crestere progresiva a cotei de contributie la Pilonul II, cu 1%, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui…

- Milionarul de 77 de ani, care ia 3 pensii de la stat, a dezvaluit care este afacerea cu romanii se pot imbogati. Dumitru Dragomir a dezvaluit cum se poate ajunge la castiguri chiar si de un milion de euro pe an. Dupa ce a plecat de la Liga Profesionista de Fotbal, „Oracolul din Balcesti” a […] The post…

- Fondul guvernamental de investitii pentru pensii (GPIF) al Japoniei, cel mai mare fond de pensii din lume in functie de activele gestionate in mai multe clasamente diferite, a declarat ca analizeaza ”informatii de baza” despre alte active nelichide decat cele in care investeste deja. GPIF a spus ca…