Activele fondurilor private de pensii totalizau 135 miliarde de lei, la 31 martie

Fondurile de pensii private obligatorii, Pilonul II, administrau active care totalizau 135 miliarde de lei, la sfarșitul trimestrului unu din 2024, arata statisticile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii martie, portofoliul era in crestere cu 30,7 la suta, fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2023. „Investitiile fondurilor de pensii administrate privat […]