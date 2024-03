Banii pe care îi plătesc românii pe chirie, în funcție de oraș. Piața este în creștere continuă A deveni proprietar in Romania este pentru mulți un vis cu șanse reduse de realizare, din cauza creșterii nejustificate a prețurilor apartamentelor și caselor. Aceasta situație a condus la o creștere a numarului de persoane care opteaza pentru inchiriere. Cu toate acestea, și costurile chiriilor au inregistrat o creștere semnificativa in ultimii doi ani. Imobiliare.ro a efectuat o analiza relevanta privind proporția salariului consumata de chirie, in funcție de zona de locuința. Cluj-Napoca se remarca prin cele mai mari chirie lunare, cu o medie de 2.609 lei, in timp ce salariul mediu este de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

