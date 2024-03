Studiu: Prețurile la case, apartamente și terenuri vor crește Nu sunt vești bune! Prețurile la case, apartamente, dar și la terenuri vor crește cu pana la 10%, potrivit unui studiu REMAX . Scumpirile sunt indicate de circa 35% (la case)- 43% (la apartamente) dintre specialiștii intervievați. Doar 26% cred ca prețurile caselor vor stagna, același lucru fiind menționat de circa 33% dintre respondenți, referitor la evoluția prețului la apartamente. O estimare diferita, comparativ cu anul trecut, regasim in cazul terenurilor intravilane, unde 36% dintre specialiști considera ca prețurile vor crește cu pana la 10%. Totodata, și in piața chiriilor se preconizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

