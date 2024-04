Aproximativ cincizeci de jurnalisti mexicani au manifestat sambata dupa asasinarea colegului lor Roberto Carlos Figueroa Bustos, al carui corp a fost gasit vineri in statul Morelos (centru), potrivit presei locale, scrie AFP.„Condamnam cu fermitate oribila crima a camaradului nostru (…) Asasinarea lui reprezinta un nou exemplu al violentei teribile care domneste in Morelos, un stat in care nimeni nu este in siguranta”, au declarat jurnalistii care au manifestat la Cuernavaca, capitala acestui stat situat la sud de Ciudad de Mexico. „Rapirea si asasinarea lui Figueroa reprezinta un atac grav la…