Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a dat faliment cu clubul de la Cluj-Napoca in care lauda ca bagat peste 100.000 de euro! Doi ani a fost deschis localul solistei și al logodnicului acesteia, Eudor Yosif Mohaci. Suparata foc, in stilul sau, starleta i-a certat pe clujeni pentru ca nu au apreciat investiția sa. A tunat chiar…

- In urma cu doi ani, Anda Adam și soțul ei, Eudor Yosif Mohaci, au inaugurat un club exclusivist in Cluj, in care cei doi au investit peste 100.000 de euro. Evenimentul de inaugurare a fost unul spectaculos. O limuzina de lux a fost adusa special pentru a-i intampina pe oaspeți și un covor roșu a deschis…

- Laurențiu Reghecampf a reclamat ieri, la poliție, furtul unui Ferrari și a unei barci de la fostul domiciu din Snagov, unde a locuit cu Anamaria Prodan. Scandaul dintre cei doi soți este departe sa se fi incheiat, și se desfașoara in salile de tribunal ori la secțiile de poliție. Antrenorul s-a prezentat…

- Anda Adam, una dintre cele mai cunoscute cantarețe de la noi din țara, impreuna cu logodnicul sau au deschis in anul 2022 un club de fițe in Cluj-Napoca, dar se pare ca afacerea nu a prea funcționat. La doar doi ani de la deschiderea spontoasa, localul s-a inchis, iar spațiul de 260 de mp este scos…

- Adrian Enache traiește mulțumirea și implinirea și prin baiatul sau, care a atins pragul majoratului. Varsta la care David, fiul sau și al cunoscutei realizatoarei de televiziune și scriitoare Iulianei Marciuc, a devenit oficial matur. Drept pentru care parinții sai s-au pregatit sa-i faca un cadou…

- Grindeanu a declarat, vineri, ca locul metroului nu este la Ministerul Transporturilor. “Am anuntat nu o data, ci de mai multe ori, locul metroului nu este la Ministerul Transporturilor, este la Primaria Generala a Capitalei. Eu il rog de doi ani pe Nicusor Dan sa preia metroul. Sunt absolut uimit,…

- ”La data de 13 martie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat despre faptul ca pe un santier dintre autostrazile A3 si A7, de pe raza comunei Dumbrava, a avut loc un accident de munca. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la…

- In comuna Poplaca din Sibiu, familia Muntean se evidențiaza prin reușita afacerii lor. Inițial fondata de parinții lor, Maria și Ion Muntean, afacerea a fost preluata cu pasiune de catre cei doi fii, Claudiu și Gabriel. Ei relateaza ca au inceput prin a oferi produsele lor prietenilor, iar abia mai…