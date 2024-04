De ce au crescut prețurile atât de mult în România. Explicația venită de la ministrul Finanțelor De ce au crescut prețurile așa mult in Romania. Explicația venita de la ministrul Finanțelor s-ar putea sa nu fie pe placul multor persoane. Marcel Boloș a fost intrebat cum explica faptul ca prețurile din Romania, sunt mai mari decat in alte parți. In acest sens, ministrul Finantelor, Marcel Bolos a invocat o enigma. „Este o enigma pe care cu greu o putem explica de ce prețurile au ajuns in Romania sa fie destul de ridicate la produsele alimentare și, in general, la produsele care provin din gospodariile individuale ale țaranilor. Nu cred ca Guvernul poate sa intervina asupra prețurilor din piața”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

