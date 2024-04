Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, luni, ca inflatia este in scadere in acest moment in Romania, dar pentru ca sa inceapa sa se vada o crestere de nivel de trai trebuie ca „septembrie-octombrie sa ne prinda cu o inflatie sub 5%”. „Avem o tara stabila macroeconomic, avem o tara unde…

- De ce au crescut prețurile așa mult in Romania. Explicația venita de la ministrul Finanțelor s-ar putea sa nu fie pe placul multor persoane. Marcel Boloș a fost intrebat cum explica faptul ca prețurile din Romania, sunt mai mari decat in alte parți. In acest sens, ministrul Finantelor, Marcel Bolos…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2023, in termeni nominali, 7504 lei pe o gospodarie, reprezentand 2999 lei pe o persoana, in creștere cu 2,8% atat pe o gospodarie, cat și pe o persoana, fata de trimestrul III 2023. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile…

- ”Aprobam azi indicatorii unor noi investitii majore in infrastructura rutiera. Este vorba despre autostrada Craiova-Filiasi si Drumul Expres Filiasi-Targu Jiu. Sunt convins ca putem trece cat mai repede la proiectare si constructie, sunt 51,5 kilometri de autostrada si 59 de kilometri de drum expres.…

- “Astazi mai rezolvam una dintre solicitarile esentiale ale transportatorilor. Devin functionale benzile dedicate vehiculelor inmatriculate in Uniunea Europeana. De ieri s-a deschis circulatia pe o asemenea banda in Vama Calafat, iar de astazi la Nadlac II si Bors II. Urmeaza si Vama Giurgiu in curand,…

- Prețurile și-au reluat creșterea in prima luna din 2024, dupa intrarea in vigoare a noului pachet fiscal gandit la Guvern, ceea ce nu era o surpriza pentru nimeni. Inflația din ianuarie a urcat la 7,4% in termeni anuali, dupa ce in decembrie coborase la 6,6%

- Inflatia totala in zona euro a scazut usor in ianuarie, au aratat datele semnal publicate de biroul de statistica a Uniunii Europene, in timp ce inflatia de baza a scazut mai putin decat erau asteptarile, transmite CNBC, conform News.ro. Cresterile anuale ale preturilor de baza au fost de 2,8%, in conformitate…

- Cat caștiga, in medie, o familie din Romania. Diferența la cheltuieli intre gospodariile de la sate, fața de cele din orașe Veniturile medii pe gospodarie in Romania au crescut, dar aceeași evoluție au avut-o și cheltuielile. Veniturile totale medii lunare au fost de 7.301 lei pe o gospodarie in trimestrul…