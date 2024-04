Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat vineri seara, la emisiunea „LIVE”, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ce a cumparat cu 500 de lei din piața, adaugand ca aceste cumparaturi ii ajung pentru o saptamana și jumatate și ca le face o data la doua, trei saptamani. De…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a intrat in circuitul legal o propunere care prevede ca tarifele RCA vor fi plafonate pana pe 30 iunie, o prelungire cu doua luni fața de termenul de 31 martie la care expira actuala plafonare. „Va anunț ca am publicat in transparența…

- ”Romania are parteneri importanti care sunt gata sa o sprijine pentru investitii strategice. Banca Europeana de Investitii este unul dintre ei. Un aspect pe care chiar presedinta Nadia Calvino mi l-a reconfirmat astazi, in cadrul unei vizite la Ministerul Finantelor. Guvernul Romaniei s-a angajat sa…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, s-a intalnit cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania, in cadrul discutiilor insistand pe mentinerea ritmului de crestere a investitiilor ca si in anii trecuti si incurajandu-i pe primari sa se concentreze pe pregatirea si accesarea finantarilor din noua…