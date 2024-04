Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat vineri seara, la emisiunea „LIVE”, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ce a cumparat cu 500 de lei din piața, adaugand ca aceste cumparaturi ii ajung pentru o saptamana și jumatate și ca le face o data la doua, trei saptamani. De…

- Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…

- Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut ca hairstylist, avand o afacere de succes in domeniu.Pascu a obținut o diploma de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privata, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut candva de Sorin Ovidiu Vintu.Pascu…

- „Am luat verdețuri și tot ce imi trebuie pentru consum gospodaresc...ultima data 500 de lei. Am cumparat și pentru mama și pentru consumul meu individual. Am cumparat verdețuri, am cumparat carne, produse lactate...” a spus ministrul, la un post TV.Intrebat cum i se par prețurile, Marcel Boloș a spus:…

- Guvernul Romaniei pregatește o lovitura financiara pentru romanii care iși desfașoara afacerile alaturi de frați sau soții, promițand impozite mai mari pentru aceste structuri de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvaluit detalii privind noile reguli și impactul lor asupra mediului antreprenorial…

- Gabriel Resources, compania canadiana de extracție miniera, se pregatește sa conteste recenta decizie a arbitrajului internațional care a dat caștig de cauza Romaniei in cazul Roșia Montana. Reprezentanții Gabriel Resources au dezvaluit ca in prezent analizeaza posibilitatea de a contesta verdictul.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut o promisiune importanta adresata milioanelor de pensionari din Romania, anunțand ca luna septembrie va aduce dreptate in sistemul de pensii. Ministrul a afirmat ca acum sunt bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile…

- „Dupa 30 de ani de administrație și 16 in domeniul fondurilor europene, am vazut toate ipostazele in care sunt puși primarii.Ei au cea mai grea misiune: sunt cei care muncesc cel mai mult pentru comunitate, sa puna rezultate pe masa. Ei sunt și cei care care vibreaza langa cetațeni și care implementeza…