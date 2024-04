Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca a cumparat cu 500 de lei alimente din piața, suficiente pentru o saptamana și jumatate. Cu toate acestea, ramane o ”enigma” daca alimentele de baza sunt mai scumpe in Romania decat in țarile din Vest. „Am fost in piața, merg des. Prețurile sunt destul de…

- Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut ca hairstylist, avand o afacere de succes in domeniu.Pascu a obținut o diploma de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privata, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut candva de Sorin Ovidiu Vintu.Pascu…

- Tribunalul de arbitraj al Bancii Mondiale va anunta, astazi, o decizie in procesul intentat Romaniei de compania Gabriel Resources, legat de investitia de la Rosia Montana. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos spune ca despagubirile pe care Romania risca sa le plateasca ar putea fi cuprinse intre un miliard…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat, joi, ca statul roman a fost inștiințat in legatura cu pronunțarea, vineri, a deciziei in procesul legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana, proces in care compania canadiana Gabriel Resources cere Romaniei despagubiri in valoare de 6,7 miliarde…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor Publice, a spus luni care sunt cheltuielile Romaniei pentru organizarea alegerilor din acest an. Bolos a explicat ca, prin comasarea alegerilor, se face o economie de doua miliarde de lei, subliniind ca ”orice economie este binevenita”. Ministrul Finantelor a declarat…

- Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru a reduce deficitul bugetar pana la tinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, in conditiile in care guvernul de la Bucuresti se confrunta cu rezistenta opiniei publice la masurile de disciplina fiscala intr-un an electoral, transmite Bloomberg. Ministrul…

- „Dupa 30 de ani de administrație și 16 in domeniul fondurilor europene, am vazut toate ipostazele in care sunt puși primarii.Ei au cea mai grea misiune: sunt cei care muncesc cel mai mult pentru comunitate, sa puna rezultate pe masa. Ei sunt și cei care care vibreaza langa cetațeni și care implementeza…