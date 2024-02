Ministrul Finanțelor promite dreptate pentru pensionari, din luna septembrie Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut o promisiune importanta adresata milioanelor de pensionari din Romania, anunțand ca luna septembrie va aduce dreptate in sistemul de pensii. Ministrul a afirmat ca acum sunt bani la buget pentru recalcularea pensiilor și ca s-au luat in calcul toate masurile pentru ca pensiile romanilor sa creasca. Ministrul a subliniat ca bugetul pentru anul 2024 include fondurile necesare recalcularii pensiilor, exprimandu-și increderea ca aceste ajustari vor fi realizate la timp. „Au fost bugetați banii pentru recalcularea pensiilor pentru anul 2024, luna septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

