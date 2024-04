„Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in beneficiul pacientilor, si sa dezvoltam cooperarea cu dumneavoastra pentru desemnarea acestui spital drept centru-ancora al AIEA”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit comunicatului de presa al Executivului. In ceea ce priveste continuarea programului nuclear in domeniul energiei, Romania va dezvolta…