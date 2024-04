Ciolacu: „Eu nu cer retragerea lui Piedone”

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, ca presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, va castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, indiferent daca Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorala. El a precizat, intr-o emisiune la Romania TV, ca Firea are 90% din…

- Premierul si-a inceput vizita de doua zile in Qatar printr-o intalnire pe care a avut-o marti seara cu reprezentantii comunitatii de romani din Qatar. Marcel Ciolacu le-a transmis acestora ca autoritatile de la Bucuresti au in vedere gasirea de solutii impreuna cu cele qatareze pentru ca drepturile…

- Marcel Ciolacu a declarat ca il cunoaste pe Cristian Popescu Piedone de 30 de ani si are respect pentru el, insa nu considera ca acesta are anvergura pentru a fi primarul Capitalei. „Imi pun intrebarea: dupa ce trece fumul de la gratare, ce program ramane in urma? Niciunul”, a spus Marcel Ciolacu. „Domnul…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

„Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…