Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 aprilie, Parcul „Carmen Sylva” din cartierul Elisabetin gazduiește evenimentul „Povești din vecini”. Manifestarea este organizata de catre Casa de Cultura a Municipiului Timișoara.

- VIDEO: Cristi și Ralu, doi dintre cei mai cunoscuți vloggeri, invitați la o cafea la Ciugud. Ce promisiuni au facut dupa vizita Doi dintre cei mai cunoscuți vloggeri de calatorii, Cristi și Ralu, au mers in inspectie la Ciugud. Aceștia au ramas impresionați de școala smart din oraș, dar și de facilitațile…

- Casa de Cultura din orașul Negrești-Oaș, precum și Clubul Copiilor și-au dat mana pentru a pune in scena un spectacol omagial, dedicat doamnelor și domnișoarelor. The post EMOȚIE, BUCURIE ȘI ȚAPURITURI Spectacol de 8 Martie cu zeci de invitați la Negrești-Oaș first appeared on Informatia Zilei .

- Primaria Municipiului Tulcea a organizat astazi gala de premiere a elevilor si sportivilor care au obtinut rezultate deosebite in anul 2023 Evenimentul a avut loc de la ora 14.00, la Sala Mihail Kogalniceanu, din str. Pacii nr. 20. Alaturi de tinerii performeri, la Gala de premiere au luat parte rudele…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan-Andrei Loghin, alaturi de Consiliul Local Radauți, va invita sa sarbatoriți frumusețea, puterea, grația și rolul esențial al femeilor in societate, prin doua spectacole de excepție dedicate lor, pe 7 și 8 Martie. Joi, 7 martie, Orchestra „Florile Bucovinei” a Casei…

- NOU… Comuna Suletea va avea, in scurt timp, un birou notarial care va functiona zilnic. Anuntul a fost facut pe retelele socializare de primarul Ciprian Tamas, inainte de finalizarea tuturor procedurilor de deschidere a biroului notarial si chiar inainte de a se cere avizul Consiliului Local. In perioada…

- Consilierii PSD Bistrița au comentat in legatura cu ședința extraordinara in care s-a votat bugetul municipiului Bistrița pe anul 2024. „Sa ne scuteasca domnul primar cu lecții de moralitate și lipsa de interes. Am vazut cata importanța a dat domnia sa dezbaterilor pe buget, din moment ce a programat…

- „O sa repet ori de cate ori va fi nevoie CINE și CUM a reușit sa obțina finanțare pentru Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, chiar daca primarul Turc și liberalii mai mici sau mai mari in rang cred ca pot fura meritele acestei investiții”, a comentat deputatul Daniel Suciu. Deputatul Daniel Suciu s-a…