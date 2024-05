Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care ar fi putut sa fie cauza incendiului din Sectorul 3 al Capitalei. ISU București a facut precizari importante despre intervenția de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. In cat timp au ajuns pompierii la blocul cuprins de flacari. Incendiu violent in București Un incendiu violent a izbucnit…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, cu puțin timp in urma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Mihaești, DN 67. Din primele informații se pare ca autoturismul se afla in mers. S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Punctului de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu la o terasa pe plaja la Corbu, judetul Constanta pe o suprafata de aproximativ 1000 mp, langa campingul de rulote. Incendiul se manifesta…

- Un barbat a murit in urma unei explozii urmate de incendiu la un apartament din Curtea de Argeș. Un incendiu s-a produs vineri dupa-amiaza la un apartament dintr-un bloc din municipiul Curtea de Argeș. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului și acordarea ingrijirilor medicale, transmite ISU…

- Douazeci si noua de persoane au murit si alte cateva au fost ranite intr-un incendiu izbucnit marti intr-un club de noapte aflat in renovare. Acesta ocupa doua etaje intr-un bloc din centrul Istanbulului, in cartierul Besiktas. Incendiul a izbucnit la ora locala 12.47, in timpul unor lucrari de renovare…

- Cel puțin opt persoane au murit și alte noua au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit marți intr-o cladire din cel mai mare oraș din Turcia, Istanbul, noteaza Xinhua. Agenția de presa AFP relateaza ca cel puțin zece persoane au murit in urma unui incendiu din Istanbul, Turcia.Cel puțin…