- Valoarea contractului este de 211.003,66 de lei fara TVA, adica peste 42.000 de euro, la cursul actual.Alex Struct 2001 SRL, din Constanta, a semnat cu Primaria Comana, prin cumparare directa, contractul vizand lucrarile la biserica din comuna. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor…

- Cunoscutul om de afaceri Radu Aurelian Airoaie va candida sub culorile PNL la funcția de primar al comunei Mitocu Dragomirnei la alegerile locale din 9 iunie. Radu Aurelian Airoaie are 47 de ani, este casatorit și are doi copii, un baiat, Ioan Ovidiu și o fata, Ana-Maria Bianca, ambii majori. Din 2006…

- „La alegerile locale, fiecare partid merge prin forte proprii, la Consilii Judetene si Primarii. Pentru europarlamentare am decis o alianta electorala cu o lista comuna. Vom inscrie la BEC o alianta electorala cu sigla celor doua partide si lista comuna", a declarat Nicolae Ciuca .In ceea ce priveste…

- foto arhiva Momente de coșmar, astazi, la slujba duminicala din satul Dascalești, comuna Puiești. In timpul Sfintei Liturghii, in urma unui conflict spontan, dascalul, in varsta de 38 de ani, a fost injunghiat de un barbat, in varsta de 62 de ani. Agresorul era galagios in biserica, astfel ca dascalul…

- In centrul orașului Galați, pe locul unui lacaș de cult, a existat o groapa comuna unde erau aduse trupurile celor rapuși de ciuma și holera. Sapaturile arheologice facute in perioada 1950-1960 au dus la identificarea unui cimitir pentru victimele molimelor.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Dumitru Toma, va fi inmormantat joi la Jaristea, comuna sa natala, a informat echipa sa de comunicare, potrivit agerpres.ro. “Inmormantarea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Dumitru Toma, va avea loc joi, 22 februarie, la ora 11,00, la Jaristea.…

