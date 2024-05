Un nou incident deplasat care risca sa agite spiritele. Un barbat si o femeie au dat foc vineri unei copii a Coranului in orasul Malmo, din Suedia cu o zi inainte sa inceapa festivitatile legate de cunoscutul concurs muzical Eurovision, informeaza Dpa. Un clip video in care apar doua persoane dand foc cartii sfinte a islamului a fost transmis in direct pe platforma TikTok. Un drapel palestinian a fost ars in timpul actiunii care a avut loc in centrul orasului Malmo, nu departe de cele doua locuri in care se va desfasura concursul Eurovision. Politia suedeza a fost criticata pentru ca a permis…