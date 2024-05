Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Alexandru Bretan, Alex David și Alex Roman de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au fost premiați la Olimpiada Naționala de Informatica, demonstrand excelența și pasiune in domeniul informaticii sub indrumarea profesorilor lor Șandor Nicoleta și Vida Felicia. The post Succes…

- Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au obținut rezultate de excepție la Olimpiada Naționala de Limba Engleza desfașurata la Deva, demonstrand excelența și dedicare sub indrumarea profesorilor lor. The post COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” SATU MARE Elevii Colegiului „Mihai…

- In perioada 23-28 aprilie 2024, trei elevi de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au reprezentat cu onoare școala lor la Olimpiada Naționala de Informatica pentru liceu, desfașurata la București. Evenimentul a adunat participanți de la colegii și licee din intreaga țara, elevii eminescieni…

- Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Satu Mare a fost reprezentat cu onoare la Olimpiada Naționala de Informatica, pentru gimnaziu, desfașurata la Iași in perioada 22-26 aprilie. The post PREMII ELEVI EMINESCU Luca Mureșan a obținut Premiul I și medalia de AUR la Olimpiada Naționala de Informatica…

- Felicitari elevilor talentați și motivați, care au reprezentat, cu onoare, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Satu Mare ... The post INVAȚAMANT SATMAREAN Elevi satmareni, premiați la Olimpiada Naționala de Informatica first appeared on Informatia Zilei .

- Luca Valentin Mureșan, elev la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare, obține Premiul I cu punctaj maxim și medalia de AUR la Olimpiada Naționala de Informatica In perioada 22-26 aprilie 2024, la Olimpiada Naționala de Informatica, desfașurata la Iași, Luca Valentin Mureșan, un elev de excepție…

- Elevii din Satu Mare de la Colegiul Național "Mihai Eminescu" și Liceul de Arte "Aurel Popp" au primit indrumari valoroase despre piața muncii și dezvoltare profesionala de la Adecco Romania, in cadrul Programului Compas Vocațional. The post PIAȚA MUNCII LOCALE Elevii de la Colegiul Național “Mihai…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…