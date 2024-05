Vreme excelentă de sărbători: de marți revin ploile Tradiția spune ca așa cum este vremea de Florii, așa va fi și de Paște, iar meteorologii anunța timp bun, soare și valori termice peste 20 de grade. Aceleași condiții se pastreaza pana luni, inclusiv, pentru ca de pe 7 mai revin precipitațiile. Astazi soarele va fi la datorie și la amiaza se așteapta o maxima de 20 de grade. Minima nocturna coboara pana la 7 grade, insa cei care merg la Inviere trebuie sa știe ca miezul nopții vor fi cam 10 grade. Insorit și cald va fi și in prima zi de Paște. Pentru duminica, 5 mai, meteorologii anunța cer degajat și pana la 23 de grade. Dupa lasarea intunericului… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

