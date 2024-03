Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Parlamentul ungar a aprobat primirea Suediei in alianta pe 26 februarie, inlaturand astfel ultimul obstacol din calea demersului Suediei care isi mentinuse neutralitatea in timpul ambelor razboaie mondiale si al razboiului rece.Guvernul de la Stockholm a renuntat la politica de nealiniere dupa ce Rusia…

- China s-a oferit sa sprijine Ungaria, un partener strategic de lunga durata, in materie de securitate publica, dincolo de relatiile comerciale si de investitii, in timpul unei rare intalniri intre premierul ungar Viktor Orban si ministrul securitatii publice din China,Wang Xiaohong, aflat intr-o vizita…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, intr-un interviu publicat marti de saptamanalul francez Le Point, ca a propus un compromis pentru deblocarea ajutorului financiar al UE pentru Ucraina, dar initiativa sa nu a fost bine primita la Bruxelles, care i-a raspuns printr-un "santaj", referindu-se la…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a insistat luni – in cursul primei sale vizite in Ucraina de la inceputul invaziei ruse – ca autoritatile de la Kiev trebuie sa acorde mai multe drepturi minoritatii maghiare din aceasta tara pentru ca relatiile cu Budapesta sa se imbunatateasca. La…

- Parlamentul turc a ratificat marti seara, 23 ianuarie, aderarea Suediei la NATO, iar presedintele Erdogan este asteptat sa promulge legea. Toata atentia se indreapta acum catre Ungaria, ultima tara care mai are inca retineri in a accepta Stockholmul, a notat Politico, preluat de news.ro.Ratificarea…

- Mai multe state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters. Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii…

