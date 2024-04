Piața de fotovoltaice, accelerată de scumpiri Piața de fotovoltaice e accelerata de scumpiri. Cererea de panouri solare crește pe masura ce tot mai mulți romani vor sa-și compenseze singuri costurile cu facturile de energie electrica, scrie adevarul .ro. Potrivit sursei citate, valul de scumpiri din ultimii ani a avut, in mod paradoxal, un efect pozitiv: a dat energie pieței de sisteme fotovoltaice, care a crescut de aproape 10 ori dupa numarul de prosumatori din 2021 pana in prezent. Cererea pentru panouri solare este alimentata in continuare de o temere mare a romanilor fața de posibile scumpiri ale curentului electric, dar și de dorința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii manifesta tot mai mult interes pentru a deveni antreprenori, pentru a renunța la job și a-și construi viitorul pe cont propriu. Cu o mentalitate antreprenoriala tot mai prezenta in Romania, tot mai mulți tineri se lasa de job ca sa caute sa-și puna in aplicare viziunile și sa acționeze independent,…

- Descopera in acest articol cum se conecteaza panourile fotovoltaice.Din ce in ce mai mulți oameni aleg in prezent sa treaca la un sistem de panouri fotovoltaice pentru locuința lor.Avantajele instalarii de panouri solare pe acoperișul casei tale sunt numeroase din mai multe puncte de vedere.In primul…

- Romanii nu vor mai avea voie sa aiba in locuința soba pe lemne! La cererea Uniunii Europene, țara noastra s-a angajat sa reformeze sistemul de incalzire.Veștile nu sunt prea bune pentru unii romani. La cererea Uniunii Europene, tehnologiile ineficiente din punct de vedere energetic, folosite in prezent…

- ” Locuintele pe care sunt montate sisteme fotovoltaice de catre firme fara autorizatie ANRE sunt supuse unui risc ridicat de incendiu, nefiind cunoscute si respectate toate normele de siguranta de instalare a panourilor solare, avertizeaza reprezentantii companiei Kilowat. Riscul de incendiu creste…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, intrebat despre cazul Rosia Montana, ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul si a precizat ca, in cazul in care Romania pierde acest proces, atunci trebuie gasite solutii, avand in vedere ca exista o stabilitate macroeconomica.Marcel Ciolacu a fost intrebat…

- • Un raport privind starea invațamantului superior din Romania, realizat de Ministerul Educației, arata ca la facultațile de inginerie erau anul trecut inscriși 75.331 de studenți. In 2014 erau cu 11.000 mai mulți; • Deși universitațile tehnice au reușit sa mențina in general cifrele de școlarizare,…

- Piața va fi axata pe obținerea de finanțari, atat publice, cat și bancare și europene pentru instalarea panourilor solare, iar cea mai cautata opțiune de catre IMM-urile romanești va fi inchirierea sistemelor fotovoltaice. Intr-un context economico-politic tot mai instabil, romanii, atat persoane fizice,…

- ”nextE, companie de energie regenerabila care functioneaza in regim de Producator Independent de Energie (IPP) – anunta continuarea dezvoltarii pietei C&I solar (Comercial & Industrial consumers) din Romania si a produsului sau EaaS (Energy as a Service) prin semnarea unui nou contract Corporate PPA…