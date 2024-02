Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de energie vor expira! Romanii vor pierde sumele pe care nu le-au folosit. Iata din ce data nu se vor mai putea utiliza aceste carduri care au ajutat multe persoane, dar și ce trebuie sa știe cetațenii din Romania!

- Piața va fi axata pe obținerea de finanțari, atat publice, cat și bancare și europene pentru instalarea panourilor solare, iar cea mai cautata opțiune de catre IMM-urile romanești va fi inchirierea sistemelor fotovoltaice. Intr-un context economico-politic tot mai instabil, romanii, atat persoane fizice,…

- In ciuda lecțiilor tragice din trecutul recent, Romania pare sa ignore, cu inconștiența, riscurile grave la care expune cetațenii prin permisiunea funcționarii a mii de școli, spitale, hoteluri și pensiuni fara autorizație de securitate la incendiu. Intr-un scenariu desprins parca din coșmar, jumatate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ajutorul a trei țari, printre care și Romania, pentru electricitate, dupa ce Ucraina a fost extrem de afectata de bombardamentele rușilor.Operatorul rețelei naționale de electricitate din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat ca se confrunta cu o situație extrem…

- ”Beneficiarii programului Casa Verde au pierdut 12 milioane de euro in cele doua luni in care programul a fost blocat, consumatorii fiind afectati ca nu au putut sa instaleze panouri solare din timp pentru a scapa de grija facturilor la energie electrica in aceasta iarna”, arata Kilowat, companie de…

- Beneficiarii programului Casa Verde au pierdut 12 milioane de euro in cele doua luni in care programul a fost blocat, consumatorii fiind afectati ca nu au putut sa instaleze panouri solare din timp pentru a scapa de grija facturilor la energie electrica in aceasta iarna, arata datele Kilowat, companie…

- Beneficiarii programului Casa Verde au pierdut 12 milioane de euro in cele doua luni in care programul a fost blocat, consumatorii fiind afectați ca nu au putut sa instaleze panouri solare din timp pentru a scapa de grija facturilor la energie electrica in aceasta iarna, potrivit Kilowat, una dintre…

- Beneficiarii programului Casa Verde au pierdut 12 milioane de euro in cele doua luni in care programul a fost blocat, consumatorii fiind afectați ca nu au putut sa instaleze panouri solare din timp pentru a scapa de grija facturilor la energie electrica in aceasta iarna, avertizeaza Kilowat, una dintre…