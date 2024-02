O nouă piață de desfacere pentru România! Unde vor pleca la export mii de ovine Autoritatile romane vin cu vești foarte bune pentru crescatorii de ovine din Romania, care vor avea foarte curand o noua piața de desfacere. Cererea este una foarte mare. O noua piața de desfacere pentru crescatorii de ovine din Romania! Autoritatile romane si cele algeriene au cazut de acord cu privire la certificatele sanitare veterinare necesare exportului de ovine si carne de ovine din Romania in Algeria. O noua piața de desfacere pentru Romania pentru ovine Este primul pas care trebuia parcurs in vederea demararii exporturilor, iar ceilalți pași vor fi facuți pe repede inainte, deoarece cererea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

