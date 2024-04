ANSVSA: De luni poate începe sacrificarea mieilor pentru Paște Conform Autoritații Sanitar Veterinara, sacrificarea mieilor pentru Paște se poate realiza in unitati de abatorizare autorizate sau in spatii amenajate temporar in conditiile legii numai in perioada 22 aprilie – 3 mai 2024. ANSVSA urmarește respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, punand accent pe produsele cele mai cautate din aceasta perioada: carnea de miel, ouale, laptele si produsele din lapte, pestele, dar și cozonacii, legumele de sezon etc. Incepand de luni, 22 aprilie, și pana vineri, 3 mai, medicii veterinari vor efectua controale si verificari in… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

