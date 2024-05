Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, considera ca evolutiile interne si internationale tind sa ii fie favorabile si probabil ca va continua cu tactici agresive in Ucraina, asa ca este putin probabil ca razboiul sa se incheie prea curand, a declarat joi oficialul american cu rangul cel mai inalt din domeniul…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat miercuri proiectul lege foarte disputat, care prevede un nou ajutor in valoare de 95 de miliarde de dolari destinate Ucrainei, Israelului si Taiwanului, aprobat dupa sase luni de blocaj in Congres, potrivit spotmedia.ro. ”Va face America mai sigura, va face…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca țara sa va pierde razboiul cu Rusia in cazul in care Congresul Statelor Unite ale Americii nu va debloca ajutorul militar de zeci de miliarde de dolari pentru Kiev.

- Fostul președinte american Donald Trump, care candideaza la desemnarea candidatului la președinția SUA din partea Partidului Republican, in cazul revenirii sale la Casa Alba nu va finanța acțiunile militare din Ucraina și va aloca fonduri pentru securitatea Europei. Despre aceasta a declarat premierul…

- Joe Biden a anunțat sambata seara ca i-a transmis lui Volodimir Zelenski „increderea” sa in continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina, care este blocat in prezent in Camera Reprezentanților.

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Postul de televiziune american HBO a anuntat ca a anulat prezenta unui actor sarb in serialul sau de succes "The White Lotus", dupa ce Ucraina l-a acuzat pe Milos Bikovic ca sustine razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP.Ucraina l-a acuzat la sfarsitul lunii ianuarie…