- Statele membre ale NATO s-au declarat joi „profund preocupate de activitatile rau intentionate” ale Rusiei „intreprinse recent pe teritoriul Aliantei si care constituie o amenintare la adresa securitatii lor”, informeaza AFP.

- Pe data de 1 mai s-au implinit 20 de ani de la aderarea la UE a 10 state. Opt dintre acestea sunt din regiunea Europei Centrale si de Est - Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia. Celelalte doua sunt Cipru si Malta. Din urma vin tare Romania și Bulgaria, care și-au triplat…

- Era de pace și prosperitate relativa de care Occidentul s-a bucurat de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial s-ar putea sa se apropie rapid de sfarșit, scrie jurnalistul Tom Porter intr-o analiza pentru Business Insider (BI).In martie, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat ca Europa se…

- Regiunea ECE a inregistrat o crestere de 38,6% a procedurilor de insolventa in 2023 comparativ cu 2022, marcand un alt an de crestere cu doua cifre, arata o analiza Coface. Compania se asteapta la noi cresteri a insolventelor in 2024 si considera ca mediul de afaceri in 2024 va fi marcat de o crestere…

- Opt state membre ale UE, respectiv Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Romania si Suedia, au cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa moartea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza joi agentia EFE. Citește și: Returnarea tezaurului Romaniei furat de Rusia, pe agenda Parlamentului…

- Temerile cu privire la un eventual razboi extins in Europa determina tot mai multe țari sa ia masuri suplimentare de siguranța. De pilda, Germania, țara cu una dintre cele mai puternice armate europene, discuta deja despre serviciul militar obligatoriu. Cristina Dimulescu, jurnalist Euronews: „Sunt…