Cine sunt românii care pot primi 100 de euro de la stat Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a confirmat ca fermierii vor beneficia de un sprijin financiar de 100 de euro pe hectar, precum și de 100 de euro pentru fiecare unitate de munca agricola echivalenta (UVM) in sectorul suin și avicol. Aceasta masura va fi implementata printr-un act normativ care urmeaza sa fie adoptat in urmatoarea ședința de Guvern. Anunțul oficial subliniaza ca guvernul a reușit sa obțina fondurile suplimentare necesare pentru a acoperi aceste plați, asigurand un buget total de 1,86 miliarde de lei. Aceasta alocare financiara va permite ca toți fermierii eligibili sa primeasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a anuntat ca „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale”, deoarece a fost lansat in dezbatere publica…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca in scurt timp va fi lansat programul ”Un tractor pe ferma”, care se va adresa agricultorilor care lucreaza suprafețe de pana la 400 hectare și care n-au mai accesat fonduri europene. Programul „Un tractor pe ferma” va fi finanțat din fondurile necheltuite…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…

- Pentru ”a asigura rolul central al Iranului in energia globala”, 80 de miliarde de dolari vor fi investite in dezvoltarea zacamintelor sale de gaze, a spus Owji in timpul celui de-al saptelea summit al Forumului Tarilor Exportatoare de Gaze (GECF) desfasurat in Algeria. De la reimpunerea sanctiunilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata pentru fermieri, in aceasta saptamana, suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, inforemaza AGERPRES . „In aceasta saptamana, APIA a autorizat la…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura APIA a autorizat in aceasta saptamana plata pentru fermieri in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu, intr-o postare pe Facebook. El a precizat ca banii reprezinta intervențiile de plați directe,…

- Ministrul Florin Barbu a anunțat ca APIA a autorizat plata sumei totale de aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru fermieri, ce reprezinta intervențiile de plați directe, ajutoarele naționale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum și masurile de dezvoltare rurala. Ministrul Agriculturii și…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunta, vineri, ca APIA a deblocat platile si s-a autorizat plata a 1,5 miliarde de lei. ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale…