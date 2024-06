Dispar și angajații din sectorul nuclear. Statul vrea să-i scoată la pensie în sicrie In plina criza de forța de munca inalt calificata, statul roman da lovitura de grație sectorului nuclear. Noua lege a pensiilor taie din drepturile legitime ale angajaților din acest domeniu extrem de periculos și marește limita de vechime cu 7 ani pentru cei din zonele I de expunere la radiații și cu 10 ani pentru […] The post Dispar și angajații din sectorul nuclear. Statul vrea sa-i scoata la pensie in sicrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

