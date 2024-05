Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat vineri ca a lansat in dezbatere publica Ghidul Solicitantului pentru imbunatațirea eficienței energetice a gospodariilor.

- „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale. Am lansat in dezbatere publica ghidul pentru aceasta schema de sprijin finantata din capitolul RepowerEU al PNRR, iar…

- Ministrul Investitiilor, Adrian Caciu, anunța ca salariul mediu net a depasit 1.000 euro pe luna, ajungand la 1.043 euro in valoare nominala, si este momentul ca nivelul median al salariilor angajatilor romani sa se ridice si el, relateaza News.ro.”Asa cum spuneam la inceputul anului, salariul mediu…

- Data la care intra banii pe cardurile sociale a fost anunțata de Adrian Caciu. Veștile sunt unele cat se poate de bune. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu a anunțat data la care vor intra banii pe cardurile sociale pentru alimente in luna aprilie. Intr-o postare pe pagina…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca incepand de maine (luni) va incepe incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, nu este de acord ca populația sa susțina investitorii din energia regenerabila prin schema contractelor pentru diferența, intrucat, spune el, este de datoria statului sa garanteze realizarea acelor investiții. In replica, reprezentanții…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunța fonduri de ️400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o noua linie de finanțare. „O noua etapa Start Up Nation (2024) incepand cu al doilea trimestru al acestui an”, anunța Caciu, pe pagina de Facebook. S-a negociat intens…

- CEO al CITR va releva in ce domenii ale economiei sunt cele mai mari dificultati, care este performanta companiilor de impact, ce probleme au si cum este afectata capacitatea lor de a genera profit pe termen lung si va mai vorbi despre asa-numitele “zombi economics”. Paul-Dieter Carlanaru este din 2022…