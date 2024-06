Primaria Sectorului 6 a anunțat ca a fost semnat contractul de finanțare pentru noul spital ce urmeaza sa fie ridicat in aceasta zona. Banii vin de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), valoarea contractului fiind de 72,9 milioane de euro (circa 364 milioane de lei). Primaria le-a transmis bucureștenilor ca are banii necesari […] The post Noul spital din Sectorul 6 incepe sa treaca de la proiect la realitate appeared first on Puterea.ro .