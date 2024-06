Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Aiud care iși teroriza soția a primit un ordin de protecție. Cand a decis femeia sa apeleze la autoritați Drama unei femei din Aiud este descrisa intr-o motivare a judecatoriei din oraș. Acesta traiește alaturi de un barbat abuziv, care o bate și o amenința cu moartea. Mai mult de atat,…

- Șofer din Vințu de Jos, cu ”alcool la bord”, depistat de polițiști in trafic: S-a ales cu dosar penal Șofer din Vințu de Jos, cu ”alcool la bord”, depistat de polițiști in trafic: S-a ales cu dosar penal Un șofer din Vințu de Jos, cu ”alcool la bord”, a fost depistat de polițiști in trafic. Barbatul…

- Un barbat din Aiud s-a ales cu dosar penal pentru amenințare, dupa un scandal in familie. Soția lui a sunat la 112 Un barbat din Aiud s-a ales cu dosar penal pentru amenințare, dupa un scandal in familie. Soția lui a sunat la 112 și a cerut ajutor. Potrivit IPJ Alba, incidentul a fost semnalat marți,…

- Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Caz ȘOCANT in Alba: Barbat din Sancel, OMORAT in bataie. Suspectul, un tanar de 29 de ani, REȚINUT de polițiști Un barbat din Sancel, de 53 de ani, ar fi fost omorat in bataie de un tanar…

- Un barbat din Aiud a fost reținut de Poliție, dupa ce a avut discuții cu fosta iubita. Ce s-a intamplat Un barbat din Aiud a fost reținut de Poliție, dupa ce a avut discuții cu fosta iubita. Acesta avea interdicție sa se apropie de femeie, pe baza unui ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, luni, 25…

- Un barbat din Cugir a fugit de polițiștii care voiau sa il testeze pentru alcool. A oprit brusc și a luat-o la fuga Un barbat din Cugir a fugit de polițiștii care voiau sa il testeze pentru alcool. N-a scapat insa, pentru ca oamenii legii s-au luat dupa el și l-au prins in scurt timp. ”La data de 24…

- Marți, 12 martie 2024, in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 32 de ani, din municipiul Blaj, care conducea un autoturism, pe DJ 107, in apropierea localitații Sancel, județul Alba, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Un polițist din Alba, aflat in timpul liber, a prins un barbat care a furat banii unei maicuțe de la Manastirea Rameț Un polițist din Alba, aflat in timpul liber, a prins un barbat care a furat banii unei maicuțe de la Manastirea Rameț Un polițist din Aiud, aflat in timpul liber, a prins un barbat care…