- Incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei va incepe luni, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili, a anuntat, duminica, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. „De maine, 15 aprilie, incepe incarcarea cardurilor de alimente…

- Proiectul de act normativ prevede ca, in cazul tichetelor sociale pe suport electronic pentru alimente si mese calde, in anul 2024, sprijinul material va avea o valoare nominala de 250 lei si se vor acorda o data la 2 luni, iar in perioada 2025-2027, sprijinul material va avea o valoare nominla de 125…