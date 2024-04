Stiri pe aceeasi tema

- „De maine, 15 aprilie, incepe incarcarea cardurilor de alimente (tichete sociale) cu o noua transa de 250 lei pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane de beneficiari eligibili. Procesul de incarcare a cardurilor se va desfasura in perioada 15-25 aprilie 2024”, a scris Caciu pe pagina sa de Facebook,…

- Incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei va incepe luni, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili, a anuntat, duminica, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. „De maine, 15 aprilie, incepe incarcarea cardurilor de alimente…

- Data la care intra banii pe cardurile sociale a fost anunțata de Adrian Caciu. Veștile sunt unele cat se poate de bune. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu a anunțat data la care vor intra banii pe cardurile sociale pentru alimente in luna aprilie. Intr-o postare pe pagina…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat astazi ca incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei va incepe luni. Esta vorba de aproximativ 2,6 milioane de beneficiari eligibili. „De maine, 15 aprilie, incepe incarcarea cardurilor de alimente (tichete…

- Casa Naționala de Pensii vine cu un anunț trist pentru mulți pensionari, care vor fi nevoiți sa restituie banii primiți de la stat, daca sunt prinși cu nereguli, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Casa Naționala de Pensii a vorbit despre pensionarii care trebuie sa dea banii inapoi statului…

- Social Persoanele cu venituri mai mici de 2.000 lei primesc tichete sociale pentru alimente / Categoriile vulnerabile vor primi și pachete cu alimente o data la 6 luni ianuarie 29, 2024 10:53 Incepand cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile…

- Majorarea plafonului este propusa de MIPE, printr-un proiecte de Hotarare, supus incepand de astazi dezbaterii publice. Tot din acest an, aceleasi categorii de persoane vulnerabile vor beneficia, de 2 ori pe an de pachete cu alimente.Proiectul de act normativ prevede ca, in cazul tichetelor sociale…

- Proiectul de act normativ prevede ca, in cazul tichetelor sociale pe suport electronic pentru alimente si mese calde, in anul 2024, sprijinul material va avea o valoare nominala de 250 lei si se vor acorda o data la 2 luni, iar in perioada 2025-2027, sprijinul material va avea o valoare nominla de 125…