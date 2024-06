Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Mures au demarat verificari, sambata, dupa ce o arma, doua incarcatoare si mai multe cartuse precum si o borseta au fost gasite pe o strada din municipiul Targu Mures. Primele concluzii ale anchetei arata ca acestea apartin unui batran care le-a pus pe plafonul autoturismului si a uitat…

- Deputatul Alin Prunean il acuza pe primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, ca i-a furat cortul de campanie, ba chiar a depus și o plangere penala pe numele lui. Cei doi sunt contracandidați la Primaria din Zalau. Alin Prunean este din partea REPER, in timp ce Ionel Ciunt este susținut de PSD. Dupa…

- Un barbat de 37 de ani a fost impuscat in picior de Forțele Speciale, dupa ce a amenintat cu un topor politistii care incercau sa-l imobilizeze. Aceștia au intervenit in urma unui conflict anterior dintre el și sora sa, a informat, vineri, Politia Capitalei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, joi, politistii…

- Cutremur in lumea interlopa din Romania! Unul dintre cei mai temuți capi ai gruparilor interlope, Costel Corduneanu, a murit luni, 15 aprilie, dupa ce in ultimele zile fusese internat intr-un spital din Targu Mureș. Costel Corduneanu, cunoscut sub numele de ”Ștefan cel Mare al Moldovei” sau ”Stapanul…

- Rareș Bogdan a venit cu un sfat pentru Catalin Cirstoiu așa cum numai un contracandidat putea sa o faca. Culmea, cei doi sunt in aceeași barca. Vezi in randurile de mai jos ce i-a transmis europarlamentarul candidatului PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, suspectat de incompatibilitate. Rareș Bogdan…

- Polițiștii municipiului Targu Mureș au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 49 de ani, in prezent cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt. In fapt, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 19.00, Poliția municipiului Targu Mureș a fost sesizata printr-un apel la 112 cu…

- In ultima saptamana, polițiștii romani și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 704 persoane, 42 de mașini și 44 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen (SIS). Pe teritoriul țarii noastre au fost localizate 487 de persoane care…

- Escrocii parca nu dorm niciodata și pun la cale noi și noi metode prin care sa se imbogațeasca fara prea mult efort. O romanca a pierdut așa 500.000 de euro! O romanca a pierdut 500.000 de euro dupa ce a intalnit un ”prinț nigerian”! Normal, așa-zisa intalnire a avut loc in mediul online , acolo unde…