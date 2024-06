Stiri pe aceeasi tema

- Sase copii au fost raniti usor, sambata, in timpul unui eveniment dedicat Zilei Copilului, la Oradea. O rafala de vant a rasturnat un tobogan pe care se aflau micutii, relateaza stiripesurse.ro.Trei dintre ei au fost dusi la spital, in cazul celorlalti trei parintii refuzand transportul.Vantul puternic…

- Sase copii au fost raniti usor, sambata, in timpul unui eveniment dedicat Zilei Copilului, la Oradea. O rafala de vant a rasturnat un tobogan pe care se aflau micutii, relateaza News.ro. Trei dintre ei au fost dusi la spital, in cazul celorlalti trei parintii refuzand transportul.

- Incident grav, marți, in nord-vestul Franței. Doi polițiști au murit și alți trei au fost raniți dupa ce duba cu care transportau un deținut a fost atacata. Acesta a evadat, iar complicii sai au scapat.

- Patru adulti si un copil de opt ani au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a derapat, s-a rasturnat si a rupt un stalp din beton. Evenimentul rutier s-a petrecut marti in localitatea suceveana Rosiori. Autoturismul a iesit de pe carosabil, s-a rasturnat pe o parte si s-a oprit intr-un stalp…

- Un incendiu violent a izbucnit sambata, 14 aprilie 2024, la un imobil de tip P+8 situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din București. Pompierii au intervenit sambata pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de opt etaje, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul București, a anunțat Inspectoratul…

- Un tragic accident a avut loc duminica noapte in localitatea Paraul Pantei din județul Neamț, soldandu-se cu moartea a trei tineri cu varste intre 17 si 22 de ani și ranirea altor trei. Mașinile in care se aflau s-au ciocnit violent și s-au rasturnat in curțile unor case.In accident au fost implicate…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit duminica dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Stoiana, din comuna Cornești. Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism rasturnat in afara parții carosabile, intr-o curte. Din fericire, nu au existat victime…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe Autostrada A2 București - Constanța, in zona localitații Lehliu Gara, din județul Calarași. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, un accident a avut loc pe autostrada…