Câciu: „Avem evaziune foarte mare” A facut anunțul! Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu , a declarat ca avem evaziune foarte mare. „10% din PIB vi se pare puțin? 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi in fiecare an”, a spus el, aratand ca realitatea ne spune ca evaziunea fiscala ramane constanta. Ministrul Investițiilor a mai spus ca „daca nu ai abordare sistemica și un sistem digital in care omul nu mai are influența, pana cand vei avea acest sistem, ANAF-ul va funcționa in funcție de persoane. ”Avem evaziune foarte mare. 10% din PIB vi se pare puțin? 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem evaziune foarte mare. 10% din PIB vi se pare putin? 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi in fiecare an”, a declarat Adrian Caciu in emisiunea Romania Politica de la Prima News. Ministrul a precizat ca ”in PNRR este un angajament foarte clar, si anume 2,5 puncte procentuale din PIB trebuie…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca evaziunea fiscala in Romania se ridica la 10% din PIB, adica 32-33 de miliarde de euro „pe care le pierzi in fiecare an”.

- ”La momentul acesta, din PNRR avem contracte incheiate de 36 de miliarde de euro, desi PNRR-ul nostru este de doar 28,5 miliarde, ceea ce ne spune ca exista cerere pentru investitii. Nu suntem in lipsa de proiecte. Mai avem si partea de cofinantare pe proiecte”, a declarat ministrul Adrian Caciu in…

- Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News care este investitia care are cea mai mare intarziere in PNRR. ”Metroul de la Cluj”, a raspuns Adrian Caciu, el facand o comparatie cu alt proiect de investitie privind o metroul, Magistrala M6, care are un stadiu…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat ca Romania se dezvolta prin investitii si a precizat ca in ultimii doi ani s-au investit in tara noastra peste 35 de miliarde de euro. “Ne vedem astazi un eveniment deosebit de important unde vedem investitiile ca se finalizeaza.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca toata lumea il intreaba de metroul de la Cluj, si ar vrea sa il intrebe si pe domnul primar. Ministrul a precizat ca prin septembrie o sa mearga si el la Cluj ca sa vada daca avem santierul, daca s-au inceput lucrarile,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a subliniat ca pana in august 2026 toate proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) trebuie finalizate, insa exista intarzieri semnificative in implementarea unor investiții in energie. Una dintre cauzele principale…