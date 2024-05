Stiri pe aceeasi tema

- Carjean Ana Teodora este eleva in clasa a V-a la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, iar sub coordonarea profesoarelor Nicoleta Vasuți și Daniela Pascal, la etapa județeana a Olimpiadei Interdisciplinare Cultura și Spiritualitate Romaneasca (Limba și Literatura Romana și Religie), eleva s-a clasat…

- Lațiu Sara Flavia, eleva in clasa a V-a la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, sub coordonarea doamnei prof. Avram Maria, a obținut locul II la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Șah. Eleva va reprezenta județul Alba la etapa naționala a compețiției care va avea loc in perioada…

- Eleva a Școlii Gimnaziale „Singidava” Cugir, o noua calificare la etapa naționala a olimpiadelor școlare Eleva a Școlii Gimnaziale „Singidava” Cugir, o noua calificare la etapa naționala a olimpiadelor școlare Codrea Irina Rita din clasa a VII-a A este o eleva cu care Școala Gimnaziala „Singidava” din…

- Codrea Irina Rita din clasa a VII-a A este o eleva cu care Școala Gimnaziala „Singidava” din Cugir se mandrește. Ea a reușit performanța unui nou premiu I, la etapa județeana (100 de puncte) și calificare la etapa naționala a Olimpiadei de Religie (Cultul Greco-Catolic) care se va desfașura intre 8-12…

- Irina, Andreea și Maria, eleve la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, au obținut rezultate excelente la etapa județeana a Olimpiadei de Limba Engleza. „Rezultate foarte bune obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Singidava” din Cugir la etapa județeana a Olimpiadei de Limba Engleza! Prin munca, seriozitate…

- Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir a trait bucuria de a avea printre elevi doua viitoare participante la faza naționala a Olimpiadei de Științe Socio-Umane care se va desfașura la Baia Mare in perioada 27 aprilie – 1 mai 2024. Ele s-au calificat in urma clasarii pe primul loc la etapa județeana. Prin…

- Vlad Popa și Ecaterina Adam, elevi la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, au obținut locul I la Olimpiada de Fizica – faza județeana, resprectiv Olimpiada Naționala de Lingvistica „Solomon Marcus” – Etapa Județeana și s-au calificat la etapele naționale ale concursurilor școlare la care…

- Campioana judetului Constanta la fotbal fete, categoria de varsta Under 10, de la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar ONSS Tymbark Junior, editia 2023 2024 competitia rezervata scolilor , este echipa reprezentativa a Scolii Gimnaziale nr. 39 "Nicolae Tonitzaldquo; Constanta, coordonata de profesorii…