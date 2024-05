Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News care este investitia care are cea mai mare intarziere in PNRR. ”Metroul de la Cluj”, a raspuns Adrian Caciu, el facand o comparatie cu alt proiect de investitie privind o metroul, Magistrala M6, care are un stadiu foarte bun de executie. ”Magistrala M6, pe care acum o contractam, este deja in stadiu de executie de 30%, am reusit sa o introducem in PNRR si vom deconta banii pe ea”, a spus Caciu. Ministrul Investitiilor a precizat ca la Cluj este ”acelasi timp de infrastructura, dar suntem inca la stadiul in care…