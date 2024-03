Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem de recuperat niste intarzieri pe unele zone. La Ministerul Energiei s-au facut recuperari importante de intarzieri.dar mai sunt, ministerul educatiei, sanatatii, recupereaza”, a declarat Adrian Caciu, in emisiunea Romania Politica de la Prima News. ”S-a trecut la un alt mod de lucru, s-a flexibilizat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca toata lumea il intreaba de metroul de la Cluj, si ar vrea sa il intrebe si pe domnul primar. Ministrul a precizat ca prin septembrie o sa mearga si el la Cluj ca sa vada daca avem santierul, daca s-au inceput lucrarile,…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, va negocia cu impresarul lui Bernd Storck termenii noului angajament al neamțului cu covasnenii. Sepsi a ajuns din nou in play-off-ul Superligii, a inceput prost aceasta faza, 1-2 cu FCSB pe Arena Naționala, iar etapa viitoare joaca pe teren propriu contra celor…

- Cred ca coalitia ar fi trebuit sa se intruneasca mai des pe alte probleme, care ii intereseaza pe cetateni. Noi, totusi, avem de gestionat situatii complicate, cu manifestatii de la fermieri, cu transportatori. Cred ca acolo ar fi fost mai util sa avem niste sedinte, chiar si din partea unora care inca…

- ”Investeste romaneste trebuie sa devina o realitate in cel mai scurt timp prin investitii sustinute si de Guvern in industria din Romania. O industrie care aduce un aport in PIB de peste 25%, procent care ne situeaza peste media Uniunii Europene, aport despre care foarte putini vorbesc si mult mai putini…

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene arata intr-o postare ca ”fondurile europene din exercitiul financiar 2021-2027, alaturi de cele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta reprezinta principalele instrumente de finantare a dezvoltarii economiei romanesti in perioada urmatoare”.…

- Pana cand va fi plafonat prețul la energie. Anunț de interes pentru romani cu privire la schema de plafonare- compensare. Ministrul Sebastian Burduja a dezvaluit data pana la care va fi aplicata. Pana cand va fi plafonat prețul la energie Potrivit ministrului Energiei, prețul la energie va fi plafonat…

- ”Cu siguranta, pastram schema de plafonare- compensare, deci preturi plafonate la romanul de rand si la companiile romanesti din economie. Aceasta schema a asigurat o stabilitate pentru clientul final dar si pentru furnizori”, a spus ministrul Energiei in emisiunea Romania Politica, de la Prima News.…