- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat joi ca nu e multumit de cati bani s-au cheltuit din PNRR, el precizand ca Romania a primit 33% din banii alocati in PNRR si 20% din banii primiti i-am cheltuit. 9,45 de miliarde de euro au intrat si s-au cheltuit 1,95 de miliarde…

- Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News daca se va construi metroul la Cluj. ”Toata lumea ma intreaba de metroul de la Cluj, as vrea sa il intrebe si pe domnul primar”, a precizat Caciu. ”Eu pot sa va spun ca prin septembrie – acum e o situatie cu politica…

- ”Astazi aprobam in principal distribuirea sumelor care se cuvin Romaniei din capitolul RePower EU, cele 1,4 miliarde de euro. Aici, foarte important e faptul ca 1,2 miliarde de euro vor fi puse la dispozitia gospodariilor cetatenilor romani in acest an prin vouchere pentru eficienta energetica si vouchere…

- Ministrul Finantelor s-a intalnit, vineri, cu presedintele Bancii Europene de Investitii, Nadia Calvino, cu care a discutat despre sprijinirea IMM-urilor, dar si despre investitii in transportul sustenabil, scoli, spitale sau reteaua de apa si canalizare. ”Romania are parteneri importanti care sunt…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri ca intentioneaza sa pastreze schema de plafonare a preturilor din energie pana in martie 2025, el precizand ca datoria Minsterului Energiei catre furnizori este undeva la 2 miliarde de lei. „Cu siguranta, pastram schema de plafonare-…

- Pana cand va fi plafonat prețul la energie. Anunț de interes pentru romani cu privire la schema de plafonare- compensare. Ministrul Sebastian Burduja a dezvaluit data pana la care va fi aplicata. Pana cand va fi plafonat prețul la energie Potrivit ministrului Energiei, prețul la energie va fi plafonat…

- ”Cu siguranta, pastram schema de plafonare- compensare, deci preturi plafonate la romanul de rand si la companiile romanesti din economie. Aceasta schema a asigurat o stabilitate pentru clientul final dar si pentru furnizori”, a spus ministrul Energiei in emisiunea Romania Politica, de la Prima News.…