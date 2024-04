Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii unei comune din Olt, renumiți legumicultori, au decis sa inființeze o padure in vatra satului pentru a se putea bucura de o ieșire la iarba verde, in condițiile in care acum exista una doar peste raul Olt. Astfel, in cateva ore au fost plantați peste 10.000 puieți de salcam.

- Lucrari de intreținere la Parcul de agrement si relaxare Hoșteze din Orașul Tauții-Magherauș! „ Parcul de relaxare si agrement Hosteze, Oraș Tauții Magherauș” a fost finanțat prin Contractul de finantare nr. 2728/20.07.2018. Cod SMIS 118763. Obiectivul general al proiectului a urmarit valorificarea…

- O atmosfera de poveste – Locul de joaca din Parcul ,,Cetate” Deva, complet modernizat, este deschis și funcțional incepand de astazi! Astazi, 22 martie 2024, a avut loc recepția la terminarea lucrarilor de reabilitare și modernizare a locului de joaca din Parcul…

- Cinci centrale și un parc fotovoltaic, la Alba Iulia: contractul de execuție a fost semnat. Unde se va produce energie verde Cinci centrale și un parc fotovoltaic, la Alba Iulia. Contractul de proiectare și execuție pentru amenajarea unui parc fotovoltaic și echiparea a cinci cladiri publice cu centrale…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat ca guvernul sau va cheltui aproape 900 de milioane de euro (968 de milioane de dolari) pe zece proiecte de hidrogen in cateva saptamani, promițand sa faca din națiune "un punct de referința global in decarbonizarea hidrogenului regenerabil", scrie hydrogeninsight.com.Cele…

- Nicusor Dan a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- Nicusor Dan, a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- Primarul a declarat ca exista o "problema de practica" la nivelul notarilor, adaugand ca suma pentru exproprieri ar trebui sa fie proportionala cu suprafata construibila a unui teren. Pentru exemplificare, el a atras atentia ca, potrivit regulamentului de urbanism, in cazul unui teren construibil,…