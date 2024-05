Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone este de parere ca principalul sau contracandidat la Primaria Generala va fi Sebastian Burduja, nicidecum Gabriela Firea sau Nicușor Dan. Edilul Sectorului 5 crede ca finala va fi intre el și președintele PNL București, deoarece ambii au proiecte cu interese comune pentru București.…

- "Dintr-o data, vedeti ca Nicusor Dan nu mai are cifrele de 38-41 (de procente - n.r.). Nicusor Dan se duce spre 30. Va pot spune - si va rog sa pastrati inregistrarea si s-o difuzati in noaptea de 9 spre 10 iunie - alegerile se vor castiga in Bucuresti cu scorul de 27-28% pentru ca cei 3 candidati…

- Medicul Catalin Cirstoiu a oferit primele declarații, dupa ce a fost desemnat candidat comun al alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei. ”Nu sunt om politic, dar sunt un produs al unei alianței. Vreau sa ma ocup de sanatatea unui oraș. Am luptat ca medic cu cancerul toata viața. Bucureștiul are zone…

- Cristian Popescu Piedone și-a anunțat oficial candidatura la Primaria Capitalei din partea Partitudului Umanist Social Liberal (PUSL). De asemenea, edilul Sectorului 5 a dezvaluit ca formațiunea politica pe care o conduce va deschide listele pentru alegerile europarlamentare chiar cu numele sau. Cristian…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5 din Capitala, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de Primar General al Bucureștiului. Declarația vine in contextul in care alți candidați, precum Nicușor Dan, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, iși exprima, de asemenea, intențiile…

- Președintele PNL București, Sebastian Burduja, despre care Puterea a scris ca are cele mai mari șanse sa fie candidatul alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei, a comentat ultimul sondaj de opinie, cel comandat de Nicușor Dan. Sebastian Burduja a acordat recent un interviu in care a spus ca Bucureștiul…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, 26 februarie, la TVR, ca nu se poate face comparație intre ce a facut el de cand este primar și ce a fost in perioada Gabriela Firea, iar in privința candidaturii lui Cristian Popescu Piedone este rezervat.„E complicat sa spun ce vor sa faca altii. Constat…