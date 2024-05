Descoperirea care poate reduce poluarea în construcții Reducerea uriasei amprente de carbon a cimentului, a carui cerere creste proportional cu urbanizarea la nivel global, reprezinta o provocare majora in lupta impotriva schimbarilor climatice. O echipa de cercetatori a anuntat ca a descoperit o modalitate de reciclare la scara larga a cimentului in vederea obtinerii de beton cu mai putine emisii de gaze cu efect de sera. Cimentul este intrebuintat ca liant pentru obtinerea betonului, insa producerea acestei pulberi in cuptoare, la temperaturi foarte ridicate, este realizata, in general, prin arderea combustibililor fosili precum carbunele. Prin… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

