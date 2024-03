Margareta, Principesa României împlinește astăzi 75 de ani! ”Mentorul şi ghidul meu spiritual a fost Regina-Mamă Elena” Margareta, Principesa Romaniei implinește astazi 75 de ani! Din 2017, de cand Regele Mihai s-a stins din viața, Margateta a Romaniei, Principesa Moștenitoare, este Custodele Coroanei, suveranul și șeful Casei Regale Romane. Majestatea Sa, Regina Margareta, conform titlului dinastic, pricipesa a luat decizia de anu purta titlul și apelativul de Regina atata vreme cat Romania nu va adopta o constituție monarhica. Prima fiica a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a Romaniei ( cinci cele cinci ale cuplului regal ) , Pricipesa Margareta, care astazi implinește 75 de ani, s-a nascut in exil, la Lausanne,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

