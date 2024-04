Va deschide 50 de noi locații, inclusiv în afara României Lanțul romanesc de restaurante Spartan, vandut anul trecut de omul de afaceri Ștefan Mandachi celor mai mari francizați ai lanțului, a incheiat 2023 cu o cifra de afaceri de 48 de milioane de euro și are in plan extinderea cu pana la 50 de noi locații in perioada urmatoare, inclusiv la nivel internațional, de la 75 de unitați in prezent. Cei doi noi asociați, Remus Cosovanu și Razvan Nanuș, care au preluat business-ul Spartan in 2023, impreuna cu CEO-ul Gabriel Melniciuc, iși propun extinderea modelului de franciza și catre Spania, unde exista deja doua locații Spartan, conform Ziarul Financiar.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

