Consiliul Județean Cluj a incheiat cinci noi contracte de lucrari de intreținere care vizeaza tot atatea sectoare de drumuri județene, in lungime insumata de 44,165 kilometri. Lucrarile au scopul de a imbunatați condițiile de circulație, precum și de a asigura o siguranța rutiera sporita. Acestea vor consta in operațiuni de intreținere a platformei drumului, de asigurare a scurgerii apelor și a esteticii rutiere. De asemenea, este prevazuta realizarea de accese la proprietați in localitatea Craiești și de trotuare in localitatea Someșu Rece. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Doar…