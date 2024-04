Depozit de legume-fructe, ÎNCHIS! „Merele de Voineşti” de la raft proveneau din Polonia „Ca urmare a deficientelor si neregulilor constatate, si totodata a incalcarii prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor, au fost dispuse masuri si recomandari pentru remedierea acestora si s-au aplicat un numar de 25 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 206.400 de lei. Totodata, s-a emis o ordonanta de interzicere a activitatii pentru un depozit de legume si fructe, o ordonanta de suspendare pentru o unitate de fabricare paine, produse proaspete de patiserie, placinte, specialitati de panificatie, checuri etc. si a fost distrusa o cantitate de 106 litri ulei de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit de legume-fructe a fost inchis, activitatea unei brutarii a fost suspendata si au fost aplicate 25 de sanctiuni in urma controalelor DSVSA Dambovita in judet, in luna martie, se arata intr-un comunicat remis, marti, Agerpres. "Ca urmare a deficientelor si neregulilor constatate, si totodata…

- „Noi dezmintim chestia asta de vreo patru zile. Am rugat pe toata lumea sa ne indicati si noua sursa, de unde ati auzit asa ceva. Nu e nici cel mai mic adevar in asa ceva”, a declarat Mihai Tudose, marti seara, la un post TV. Haos total, in București, din cauza vantului. Un copac a fost doborat de vant…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Cazul caminelor de la Grozavești, administrate de prestigioasa Universitate din București, a devenit un exemplu dezolant al neglijenței și indiferenței fața de condițiile de trai ale studenților.Intr-o perioada in care educația ar trebui sa fie prioritara și sa ofere un mediu propice dezvoltarii academice…

- Romania, data in judecata de Pfizer . Guvernul va imputernici joi, printr-un memorandum, Ministerul Finantelor in vederea contractarii de asistenta juridica pentru reprezentarea Romaniei in procesul pe care compania Pfizer l-a intentat statului roman. In ședința Executivului de joi va fi aprobata imputernicirea…

- La fiecare 5 minute in care a profesat ca doctor de familie in Elveția, un medic roman, B., a inșelat companiile de asigurari la fiecare 5 minute. „Sa va fie rușine!”, i-a spus judecatorul care l-a condamnat, dupa ce fusese dat in urmarire internaționala și prins in Italia, relateaza cotidianul elvețian…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a declarat luni despre o intrare a Romaniei anul viitor in programul Viza Waiver ca este foarte optimist ca acest lucru se va intampla si ca si alte companii aeriene vor anunta zboruri directe catre SUA iar aceasta foarte posibila ridicare a vizelor, anul…